यूपी में बंपर नौकरियां: UPSSSC दिसंबर तक पूरा करेगा 37 हजार से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पिछले पांच वर्षों के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आयोग की परीक्षाओं में वर्ष 2021 से अब तक 52 परीक्षाओं में 79,078 पद शामिल किए गए। खास बात यह है कि इस वर्ष में ही अब तक 30,669 पदों के लिए 314 अधियाचन आ चुके हैं।

इस माह से दिसंबर के बीच 11 परीक्षाएं संभावित हैं। इनमें 64 अधियाचन और 6,643 पद शामिल हैं। इन्हें जोड़ने पर कुल 24 परीक्षाएं, 378 अधियाचन और 37,312 पद होने की संभावना है। भर्ती के आकार और विभागीय मांग दोनों के लिहाज से आयोग के लिए यह निर्णायक वर्ष बन रहा है।

वर्ष 2021 में आयोग ने तीन परीक्षाओं के जरिये 1,161 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। अगले वर्ष परीक्षाओं की संख्या बढ़कर नौ हुई और पदों की संख्या 20,957 पहुंच गई। 2023 में सात परीक्षाओं में 6,901 पद और 2024 में सिर्फ दो परीक्षाओं में 2,788 पद शामिल हुए। इसके बाद 2025 में भर्ती गतिविधियों ने फिर जोर पकड़ा।