यूपी में बंपर नौकरियां: UPSSSC दिसंबर तक पूरा करेगा 37 हजार से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पिछले पांच वर्षों में बड़ा बदलाव आया है, जिसमें 2021 से अब तक 79,078 पद शामिल किए गए हैं।
HighLights
पिछले पांच वर्षों में यूपीएसएसएससी ने 79,078 पदों पर भर्ती की।
इस वर्ष 30,669 पदों के लिए 314 अधियाचन प्राप्त हुए हैं।
दिसंबर तक 37,312 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी होने की संभावना।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पिछले पांच वर्षों के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आयोग की परीक्षाओं में वर्ष 2021 से अब तक 52 परीक्षाओं में 79,078 पद शामिल किए गए। खास बात यह है कि इस वर्ष में ही अब तक 30,669 पदों के लिए 314 अधियाचन आ चुके हैं।
इस माह से दिसंबर के बीच 11 परीक्षाएं संभावित हैं। इनमें 64 अधियाचन और 6,643 पद शामिल हैं। इन्हें जोड़ने पर कुल 24 परीक्षाएं, 378 अधियाचन और 37,312 पद होने की संभावना है। भर्ती के आकार और विभागीय मांग दोनों के लिहाज से आयोग के लिए यह निर्णायक वर्ष बन रहा है।
वर्ष 2021 में आयोग ने तीन परीक्षाओं के जरिये 1,161 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। अगले वर्ष परीक्षाओं की संख्या बढ़कर नौ हुई और पदों की संख्या 20,957 पहुंच गई। 2023 में सात परीक्षाओं में 6,901 पद और 2024 में सिर्फ दो परीक्षाओं में 2,788 पद शामिल हुए। इसके बाद 2025 में भर्ती गतिविधियों ने फिर जोर पकड़ा।
इस वर्ष 18 परीक्षाओं में 108 अधियाचन के जरिये 16,602 पद शामिल किए गए। वहीं 2026 में सितंबर तक 13 परीक्षाओं में ही 30,669 पद शामिल हो चुके हैं। यानी पिछले वर्ष के मुकाबले पदों की संख्या करीब 85 प्रतिशत अधिक हो गई है, जबकि परीक्षाएं अभी 18 के मुकाबले 13 ही हुई हैं। अब तक हुई प्रत्येक परीक्षा में औसतन 2,359 पद शामिल हैं।
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2025 में यह औसत 922, 2023 में 986 और 2022 में करीब 2,329 पद था। इससे पता चलता है कि इस वर्ष सिर्फ परीक्षाओं की संख्या ही नहीं बढ़ी, बल्कि बड़ी भर्तियों का आकार भी बढ़ा है। अधियाचन के आंकड़े भी इसी बदलाव की ओर इशारा करते हैं।
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2021 में 18 अधियाचन आए थे, जो 2025 में 108 और 2026 में सितंबर तक बढ़कर 314 हो गए। हालांकि प्रति अधियाचन पदों की संख्या में कम है, क्योंकि बड़ी संख्या में विभागों ने अलग-अलग भर्तियों के लिए मांग भेजी है।