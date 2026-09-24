यूपी में विधान परिषद चुनाव के कारण बदला PET का शेड्यूल, विभान ने किया नई तारीखों का एलान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 अब 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और एक नवंबर को आयोजित की जाएगी। आयोग ने पहले यह परीक्षा 23, 24 और 25 अक्टूबर को कराने के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची और सहमति पत्र मांगे थे। अब संशोधित कार्यक्रम के तहत परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है।

आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने गुरुवार को संबंधित जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में बताया है कि विभिन्न जिलों से जनपदीय समिति के अनुमोदन के बाद परीक्षा केंद्रों की सूची और सहमति पत्र आयोग को संबंधित कार्यदायी संस्था के माध्यम से उपलब्ध करा दिए गए हैं।