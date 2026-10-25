UPSSSC PET 2026: यूपी के 60 शहरों में आज से शुरू होगा एग्जाम, पहले दिन करीब 12 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी नौकरी पाने की दौड़ में शामिल होने के लिए प्रदेश के 35 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 रविवार से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यह परीक्षा 25 और 30 अक्टूबर तथा एक नवंबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 60 शहरों में 1372 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

छह पालियों में होने वाली परीक्षा के पहले दिन करीब 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि परीक्षा के संबंध में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने वाली भ्रामक सूचनाओं पर पुलिस कड़ी नजर रखे और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अभ्यर्थियों को खानपान की वस्तुएं निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध कराई जाएं। उनसे किसी भी तरह की अधिक वसूली नहीं होनी चाहिए।

आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से दो घंटे पहले केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचने की सलाह दी है। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड ले जाना भी अनिवार्य है। परीक्षा में नकल और दूसरे अनुचित तरीकों पर अंकुश लगाने के लिए अभ्यर्थियों की फोटो और आइरिस स्कैन के जरिये बायोमीट्रिक डाटा लिया जाएगा फिर इसका सत्यापन होगा।