UPSSSC जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट घोषित, 46,282 अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 3279 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। टाइपिंग परीक्षा के लिए 46,282 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आयोग ने इन अभ्यर्थियों के कटआफ अंक अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। टाइपिंग परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

वहीं, आयोग ने राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के ज्येष्ठ अनुदेशक संवर्ग की भर्ती के विज्ञापन में शैक्षिक अर्हता से जुड़ी गलती भी सुधार दी है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के नियंत्रणाधीन विभिन्न श्रेणियों के 132 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 10 सितंबर को जारी हुआ था।