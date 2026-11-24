राज्य ब्यूरो, लखनऊ। होमगार्ड विभाग में 504 पदों पर भर्ती के लिए हुई मुख्य परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने जारी कर दी है। अभ्यर्थी 30 नवंबर तक आयोग की वेबसाइट पर उत्तरों का मिलान कर सकेंगे।

22 नवंबर को प्लाटून कमांडर के 52, ब्लाक आर्गनाइजर के 243 और हवलदार प्रशिक्षक के 209 पदों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। आयोग ने मंगलवार को तीनों पदों की परीक्षाओं की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड की है।