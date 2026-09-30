UPSSSC वन रक्षक और मुख्य परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी; 5 अक्टूबर तक दर्ज कराएं आपत्ति
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक व विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुख्य परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की है।
HighLights
वन रक्षक व विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी।
अभ्यर्थी 5 अक्टूबर तक प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।
आयोग दिसंबर तक 10 से अधिक भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 27 सितंबर को आयोजित वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक व विधि विज्ञान प्रयोगशाला (संयुक्त संवर्ग) मुख्य परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी पांच अक्टूबर तक प्रश्नों अथवा उत्तरों पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आयोग की ओर से दिसंबर तक 10 से अधिक भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने की तैयारी है।
वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के 708 पदों व कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में विभिन्न संवर्ग के 208 पदों के लिए मुख्य परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। आयोग अब इन परीक्षाओं की उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद परिणाम जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
आयोग का जोर भर्ती परीक्षाओं को तेजी से पूरा कर परिणाम जल्द घोषित करने पर है। अगली परीक्षाओं में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 25 और 30 अक्टूबर तथा एक नवंबर को प्रस्तावित है। अक्टूबर में मशीनिस्ट अनुदेशक के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार भी होंगे।
इसके बाद 22 नवंबर को प्लाटून कमांडर एवं हवलदार प्रशिक्षक की मुख्य परीक्षा और 29 नवंबर को गन्ना पर्यवेक्षक एवं मोहर्रिर की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। 20 दिसंबर को लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार तथा विधान भवन रक्षक की मुख्य परीक्षा होगी। दिसंबर में कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित करने की तैयारी आयोग कर रहा है।
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