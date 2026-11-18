डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। दीपावली एवं छठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 02 करोड़ से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निगम की इस विशेष व्यवस्था के तहत 12 दिन में सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया।

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि पर्वों के दौरान यात्रियों की ज्यादा आवक से 06 नवम्बर से 17 नवम्बर तक विशेष परिवहन व्यवस्था लागू की गई। इस अवधि में यात्रियों की आवश्यकता एवं आवागमन के दबाव के अनुरूप अधिक से अधिक बसों का संचालन सुनिश्चित किया गया।

छह से 17 नवंबर तक इतने यात्रियों ने की यात्रा परिवहन मंत्री ने बताया कि 06 नवम्बर को 18.06 लाख से अधिक, 07 नवम्बर को 16.72 लाख से अधिक, 08 नवम्बर को 17.36 लाख से अधिक, 09 नवम्बर को 14.12 लाख से अधिक, 10 नवम्बर को 16.42 लाख से अधिक, 11 नवम्बर को 19.45 लाख से अधिक, 12 नवम्बर को 19.26 लाख से अधिक, 13 नवम्बर को 22.40 लाख से अधिक, 14 नवम्बर को 20.07 लाख से अधिक, 15 नवंबर को 20.13 लाख से अधिक 16 नवम्बर को 17.15 लाख से अधिक तथा 17 नवम्बर को 31.27 लाख से अधिक यात्रियों ने परिवहन निगम की बसों से यात्रा की।

घर जाने वालों को मिली बड़ी सहूलियत उन्होंने कहा कि दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान विशेष रूप से पूर्वांचल क्षेत्र में यात्रियों का आवागमन काफी बढ़ जाता है। प्रदेश के विभिन्न महानगरों एवं अन्य प्रदेशों के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग त्योहार मनाने बड़ी संख्या में अपने घर जाते हैं। यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने पूर्वांचल सहित प्रदेश के प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की, जिससे यात्रियों को समय से उनके गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा मिल सकी।