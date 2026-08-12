लखनऊ में गुजरात के वलसाड की तर्ज पर बनेगा पहला सरकारी स्नेक वेनम सेंटर, सांपों के जहर पर होगी रिसर्च

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सांप के काटने से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने और एंटी-वेनम के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी लखनऊ में गुजरात की तर्ज पर पहला सरकारी 'स्नेक वेनम एक्सट्रैक्शन सेंटर' स्थापित किया जाएगा।

केंद्र को महज सांपों का विष निकालने तक सीमित न रखते हुए इसे सर्प विष पर शोध, विष की क्षेत्रीय विविधता के अध्ययन और भविष्य में स्थानीय जरूरत के अनुरूप एंटी-वेनम विकसित करने के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। यह सेंटर लखनऊ के चिड़ियाघर या फिर कुकरैल में बनाए जाने पर विचार चल रहा है।

इस सेंटर की स्थापना से पहले वन एवं वन्यजीव विभाग के चार अधिकारियों का उच्चस्तरीय दल 20 अगस्त को गुजरात के वलसाड स्थित स्नेक वेनम सेंटर का दौरा करेगा। दल वहां सर्प विष के निष्कर्षण, उसके सुरक्षित संग्रह, वैज्ञानिक परीक्षण, शोध और इससे जुड़े संस्थागत ढांचे का अध्ययन करेगा।

वन निगम करेगा संचालन यहां दौरा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गुजरात का यह केंद्र भी सरकारी है। इसी आधार पर लखनऊ में भी सरकारी स्नेक वेनम सेंटर के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। यहां भी इसका संचालन वन निगम करेगा।

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खास बात यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले सांपों के विष में अंतर होता है। इसलिए स्थानीय प्रजातियों के विष पर अध्ययन भविष्य में क्षेत्र विशेष के लिए अधिक प्रभावी एंटी-वेनम तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। केंद्र का मुख्य फोकस प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख विषैली सर्प प्रजातियों के विष पर रहेगा।