यूपी के औरैया समेत इन जिलों में बनेंगी 5 नई जेल, योगी सरकार ने जारी किया 514 करोड़ का बजट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अगले वर्ष तक राज्य की जेलों में तीन हजार से अधिक बंदियों को रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। राज्य सरकार जेलों में बंदियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पांच नई जेलों का निर्माण करा रही है। भदोही, कानपुर नगर, मुरादाबाद, ललितपुर व औराया में निर्मित होने वाली इन जेलों के निर्माण के लिए सरकार ने 514 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी है। साथ ही गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि अगले वर्ष तक जेलों का निर्माण पूरा करा कर इन्हें सक्रिय किया जाए।

पिछली तीन जून को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में पांच नई जेलों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई थी। मुरादाबाद में 386.92 करोड़ रुपये की लागत से 97.15 एकड़ में दो हजार की क्षमता वाली जेल का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में मुरादाबाद जेल की क्षमता 906 बंदियों की है। ललितपुर में 225.06 करोड़ रुपये की लागत से 552 बंदियों की क्षमता वाली नई जेल का निर्माण किया जा रहा है।

1245 से बढ़कर 2030 बंदियों की हो जाएगी क्षमता वर्तमान में ललितपुर जेल में बंदियों की क्षमता 257 की है। इसी प्रकार औरैया में 262.96 करोड़ रुपये की लागत से 60.07 एकड़ में 1056 बंदियों की क्षमता वाली जेल निर्मित की जाएगी। वहीं कानपुर नगर में 384.05 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली नई जेल में बंदियों की छमता 1245 से बढ़कर 2030 बंदियों की हो जाएगी। भदोही में 209.18 करोड़ रुपये से बनने वाली नई जेल की क्षमता 574 बंदियों की होगी। वर्तमान में भदोही जेल की क्षमता 163 बंदियों की है।

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