राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के अध्यक्ष पद के लिए 60 से अधिक आवेदन आए हैं। इनमें अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास तथा आबकारी वीना कुमारी मीना और डीजी पीएसी आलोक सिंह के नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। वीना अगले वर्ष जून में सेवानिवृत्त हो रही हैं।

यूपीपीएससी अध्यक्ष पद के साथ ही आयोग के दो सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अक्टूबर में आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित थी। अब कार्मिक विभाग ने चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कार्यवाही शुरू कर दी है।