UPPCL से हटाए गए 20 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को फिर मिलेगी तैनाती, अब 60 वर्ष तक कर सकेंगे काम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नवरात्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग स्वीकार करते हुए उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत 55 के बजाय 60 वर्ष की आयु तक काम करने का अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पिछले दो वर्ष के दौरान बिजली निगमों के काम से हटाए गए 20 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को फिर से काम पर रखा जाएगा।

रविवार को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन मुख्यालय में प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद की उपस्थिति में निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि हटाए गए संविदाकर्मी यदि स्वस्थ हैं तो उन्हें फिर से काम पर रखा जाएगा। विभाग में लगभग 85 हजार आउटसोर्स कर्मी दो वर्ष पूर्व तक तैनात थे, धीरे-धीरे इनमें से 20 हजार से अधिक को सेवा से हटा दिया गया था।

बैठक के निर्णय के अनुसार, कर्मचारी 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से फिटनेस प्रमाण पत्र लेकर आउटसोर्स एजेंसी को देंगे। उन्हें शपथ पत्र भी देना होगा कि वे काम करने के इच्छुक और सक्षम हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आउटसोर्स एजेंसियों के साथ होने वाले अनुबंधों में जरूरी संशोधन किया जाएगा।

काम पर वापस उन्हीं कर्मचारियों को रखा जाएगा, जिनके विरुद्ध कर्तव्य पालन में शिथिलता, उपभोक्ताओं से गलत व्यवहार, अनुशासनहीनता, बिजली चोरी में संलिप्तता, धनउगाही, अनुचित आचरण या बिलिंग संबंधी कदाचार की शिकायत नहीं होगी। डिस्काम स्तर से इनके पूर्व के कार्यकाल की पत्रावलियों की पड़ताल की जाएगी।