यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा, LTC और स्वास्थ्य बीमा की भी मिलेगी सुविधा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मियों को बढ़ा मानदेय, एलटीसी भी मिलेगी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अब आउटसोर्सिंग निगम की ओर से तय मानदेय दिया जाएगा। जिससे उनके मानदेय में बढ़ोतरी हो जाएगी।

कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) की सुविधा मिलेगी। वहीं, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों श्रेणी के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा भी मिल सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष डा. रविंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को हुई 118वीं बैठक में कर्मचारियों से जुड़े इन प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।