UPMSCL का बड़ा एक्शन: सरकारी अस्पतालों में बांटी जा रही नकली कैल्शियम की दवा, नोएडा की कंपनी 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सप्लाई होने वाली कैल्शियम-विटामिन डी-3 की दवा के दो बैच जांच में नकली पाए गए हैं। नियामक प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएमएससीएल) ने नोएडा की कंपनी अफ्फी पैरेंट्रल्स को तीन वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया है। खास बात यह है कि कंपनी की इसी दवा के दो से अधिक बैच पहले भी नाट आफ स्टैंडर्ड क्वालिटी (एनएसक्यू) पाए जा चुके हैं।

अफ्फी पैरेंट्रल्स को सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति के लिए कैल्शियम कार्बोनेट विद विटामिन डी-3 (1250 एमजी प्लस 250 आइयू) टैबलेट की आपूर्ति का टेंडर मिला था। कंपनी ने दवा जिला ड्रग वेयरहाउस में पहुंचाई, जहां से इसे अस्पतालों में भी भेजा गया।