दीवाली पर यूपी-112 की तैयारी पूरी: 24 घंटे चलेगी निगरानी, अधिकारियों-कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी तय

डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। आगामी दीपावली महापर्व (6 से 11 नवंबर 2026) के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस की आपातकालीन सेवाएं निर्बाध और प्रभावी रूप से काम करें, इसके लिए यूपी-112 मुख्यालय ने विशेष तैयारियां की हैं। गुरुवार को पुलिस महानिदेशक (यूपी-112) बिनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में सुरक्षा, सतर्कता, तकनीकी व्यवस्था और कर्मचारियों की उपलब्धता को लेकर कई अहम दिशा-निर्देश दिए गए।

अधिकारियों की शिफ्टवार ड्यूटी त्योहार के दौरान यूपी-112 की कार्यप्रणाली की सतत और प्रभावी निगरानी के लिए 6 से 11 नवंबर तक मुख्यालय के सभी राजपत्रित अधिकारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। हाई प्रायोरिटी घटनाओं पर सघन निगरानी मुख्यालय में तैनात निरीक्षक (इंस्पेक्टर) से लेकर आरक्षी (सिपाही) स्तर तक के सभी अराजपत्रित पुलिसकर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फेस्टिव वीक के दौरान 4 शिफ्टों में ड्यूटी निर्धारित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य हाई प्रायोरिटी (अति संवेदनशील) घटनाओं की सघन निगरानी करना और पीड़ितों को पीआरवी (PRV) के जरिए तुरंत मदद पहुंचाना है।

तकनीकी टीम और एजेंसियों का ड्यूटी रोस्टर आपातकालीन सेवाओं में कोई तकनीकी रुकावट न आए, इसके लिए सिस्टम इंटीग्रेटर और सभी सेवा प्रदाता एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी 6 से 11 नवंबर तक शिफ्टवार ड्यूटी का रोस्टर तैयार किया गया है। हर शिफ्ट में तकनीकी विशेषज्ञों की पर्याप्त मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी।

24 घंटे बिजली और पावर बैकअप मुख्यालय में बिजली गुल होने की स्थिति में भी काम बाधित न हो, इसके लिए जनरेटर सेट (Genset) की पहले से टेस्टिंग कराने और डीजल का पर्याप्त स्टॉक/रिजर्व रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।