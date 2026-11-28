डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ ही इससे जुड़े उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के हितों की रक्षा के लिए भी कदम उठा रही है। इसी क्रम में खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोटेदारों का किसी भी स्तर पर शोषण न हो। उनसे अवैध वसूली करने, अनुचित दबाव बनाने अथवा भ्रष्टाचार के जरिए परेशान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोटेदारों के जायज अधिकारों और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। विभाग की ओर से अधिकारियों को कोटेदारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया है। लाभांश वृद्धि से कोटेदारों को आर्थिक मजबूती ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के तत्वावधान में लखनऊ के रविंद्रालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में कोटेदारों ने लाभांश वृद्धि के फैसले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खाद्य मंत्री मनोज कुमार पांडेय का आभार जताया। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि उचित दर विक्रेता लंबे समय से लाभांश बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय लेकर उनके आर्थिक हितों के साथ मान-सम्मान को भी प्राथमिकता दी है।