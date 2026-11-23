डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए योगी सरकार ने चारा उत्पादन बढ़ाने की व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। गोशालाओं में हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नैपियर घास की खेती को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके तहत गोशालाओं के लिए सात हजार किसानों से 14 हजार हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन का अनुबंध किया गया है। योगी सरकार का लक्ष्य नैपियर घास का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाकर गोसंरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है।

नैपियर घास उत्पादन योजना का संचालन चारा नीति 2025-26 के तहत हरे चारे की कमी दूर करने के लिए नैपियर घास उत्पादन योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत किसानों और गोशालाओं से जुड़ी ग्राम पंचायतों को नैपियर घास की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 20 से 22 हजार रुपये तक अनुदान दिया जा रहा है। किसानों और पशुपालकों को उन्नत किस्म की नैपियर घास की जड़ें और रूट स्लिप निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का जोर चारा उत्पादन बढ़ाने के साथ फसल अवशेषों के बेहतर इस्तेमाल और सामुदायिक चरागाहों के विकास पर भी है।

दो साल में करीब एक लाख लोग हुए लाभान्वित योजना के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। पिछले दो वर्षों में करीब एक लाख किसान और पशुपालक विभिन्न चारा विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2025-26 में 60 लाख नैपियर रूट स्लिप का निःशुल्क वितरण किया गया, जबकि वर्ष 2026-27 में 78 लाख रूट स्लिप वितरित की गई है। वर्ष 2026-27 में 260 हेक्टेयर भूमि के लिए नैपियर रूट स्लिप उपलब्ध कराई गई थी। अब नए साल में इसका दायरा बढ़ाकर 720 हेक्टेयर भूमि तक करने की योजना है। इस तरह नैपियर घास की खेती का क्षेत्रफल लगभग तीन गुना बढ़ाने की तैयारी है।

150 मास्टर ट्रेनर करेंगे पशुपालकों को प्रशिक्षित चारा उत्पादन के साथ उसके बेहतर प्रबंधन पर भी योगी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में प्रत्येक जनपद से 2 अधिकारी मास्टर ट्रेनर के रूप में भेजे गए। इस प्रकार प्रदेश स्तर पर 150 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। ये मास्टर ट्रेनर विकासखंड स्तर पर पशुपालकों को प्रशिक्षित करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक विकासखंड के 100 पशुपालकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण के दौरान पशुपालकों को हरे चारे की उन्नत किस्मों, उत्पादन तकनीक, चारे के संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। इससे पशुपालक पूरे वर्ष पशुओं के लिए पर्याप्त पौष्टिक चारे की व्यवस्था कर सकेंगे।

करीब पौने चार लाख हेक्टेयर भूमि पर हो रहा हरे चारे का उत्पादन वर्तमान में प्रदेश में करीब 3.74 लाख हेक्टेयर भूमि पर खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में हरे चारे का उत्पादन किया जा रहा है। सरकार अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन कार्ययोजनाओं के जरिए चारे की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम के तहत किसानों को उन्नत बीज, जड़ें और रूट स्लिप उपलब्ध कराने के साथ सामुदायिक भूमि पर चारा उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे गोशालाओं को नियमित रूप से हरा चारा उपलब्ध कराने और चारे पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद मिलेगी।

गोआश्रय स्थलों में संरक्षित किए गए 16 लाख से ज्यादा गोवंश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में गोसंरक्षण की व्यवस्था को व्यापक स्वरूप दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 7,700 से अधिक गोआश्रय स्थलों के माध्यम से 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया गया है। इन गोवंश के लिए पर्याप्त चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि योगी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण और उनके बेहतर भरण-पोषण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गोशालाओं में चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर ही चारे का उत्पादन और आपूर्ति हो सके।