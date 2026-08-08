जमानत मिलते ही फिर की शराब तस्करी, लखनऊ जंक्शन पर दोबारा पकड़ा गया आरोपी, बेल देने वाला भी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिहार में शराबबंदी के बाद से तस्करों का नेटवर्क लखनऊ तक जुड़ गया है। जीआरपी थाने से प्रविधानों के तहत तत्काल जमानत मिलने के बाद फिर तस्करी में शामिल हो रहे हैं ऐसा ही एक मामला लखनऊ जंक्शन पर पकड़ा गया। जमानत पर छूटे तस्कर को अगले ही दिन फिर शराब भेजते हुए आरपीएफ ने गिरफ्तार किया।

आरपीएफ लखनऊ जंक्शन प्रभारी अमित राय और उनकी टीम ने शुक्रवार सुबह लखनऊ जंक्शन-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से ट्राली बैग के साथ बिहार के पसा जिले के मनेर के 19 वर्षीय साहिल कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके पास से कुल 43 शराब की बोतलें बरामद हुईं थी। जिसे उसने पावर हाउस चौराहा के पास से खरीदा था। इस शराब को आउटसोर्स के कोच अटेंडेंट सौरभ को सौंपना था।

जमानत लेने वाला मोहित आर्य भी गिरफ्तार ट्रेनों की हाउसकीपिंग का काम देखने वाले सुपरवाइजर अनुराग की मिलीभगत भी सामने आयी थी। शनिवार सुबह साहिल फिर 48 बोतलें बैग में भरकर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर पहुंचा था। उसे देखते ही आरपीएफ ने पहचान लिया और बैग की तलाशी ली तो उसमें 48 शराब की बोतलें मिलीं। उसकी शुक्रवार को जमानत लेने वाला मोहित आर्य भी धरा गया।