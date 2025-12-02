Language
    UP Weather Update: सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, शीतलहर पर मौसम विभाग का नया अपडेट

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:06 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने शीतलहर का नया अपडेट जारी किया है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। कई जिलों में तापमान गिरा है और लोगों को घरों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की आशंका जताई है।

    ठंड में राहगीर। जागरण

    जागरण टीम, लखनऊ। यूपी के मौसम में आज से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार ला-नीना का समुद्री मौसम भी सक्रिय हो गया है। इस साल सर्दी के मौसम में शीत लहर के दिन भी बढ़ने की संभावना है। समुद्री तूफान दित्वा के कारण आए छिटपुट बादलों का असर उत्तर-पश्चिमी हवा की रफ्तार ने कम कर दिया है। इससे दिन और रात दोनों के तापमान में कमी आई है।

    मौसम विभाग ने ला-नीना मौसमी स्थितियों के सक्रिय होने का एलान कर दिया है। इससे शीत ऋतु के दौरान शीतलहर के दिनों के बढ़ने की संभावना है। इस साल शीत लहर के दिन सात से नौ दिन तक रह सकते हैं। आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, इटावा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, पीलीभीत आदि जिलों में सुबह धुंध या कोहरा पड़ने का पूर्वानुमान है।

    कानपुर में ऐसा रहेगा मौसम

    बादलों के आने से कानपुर और आस-पास के क्षेत्रों में बने मौसमी उतार-चढ़ाव की स्थितियां हालांकि सोमवार को भी बनी रहीं लेकिन पिछले दो दिन से उत्तर-पश्चिम से आ रही हवा की रफ्तार ने सर्दी बढ़ा दी है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि तीन दिन पहले से ही हवा की गति बढ़ने लगी थी लेकिन पिछले 48 घंटे से हवा की औसत गति पांच से छह किमी प्रति घंटा के आस-पास बनी हुई है। इस वजह से मौसमी बादल कम होने लगे हैं।

     

    आगरा में आज से ठंड बढ़ेगी

    आगरा शहर के मौसम में मंगलवार से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने सुबह के समय कोहरा रहने और दोपहर में धूप निकलने का पूर्वानुमान जताया है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिल सकती है। उधर, सोमवार को तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ठंडी हवा चलती रही, जिससे ठंड का अहसास हुआ। शहर में सुबह खुले क्षेत्रों में हल्का कोहरा देखने को मिला। यमुना किनारा रोड, ताजमहल, खुले मैदानों में इसका असर नजर आया। इसके बाद धूप निकलने पर कोहरा छंट गया।