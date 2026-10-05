यूपी में कैसा रहेगा कल का मौसम? पूर्वी इलाकों में बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी, IMD ने जारी किया अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आगामी 5 से 10 अक्टूबर के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में अलग-अलग दिनों में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है।

क्यों हो रहा मौसम में बदलाव मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वी बांग्लादेश तक एक ट्रफ रेखा गुजर रही है। इसके साथ ही, एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं।

पूर्वी यूपी में कैसा रहेगा मौसम 5 से 10 अक्टूबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, 6 से 8 अक्टूबर के दौरान भी कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने का पूर्वानुमान है।

पश्चिमी यूपी में फिर बदलेगा मौसम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 से 10 अक्टूबर के दौरान छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। 6 से 9 अक्टूबर के दौरान कई हिस्सों में गरज के साथ बिजली गिरने और आंधी-तूफान की स्थिति बन सकती है। इस दौरान तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।