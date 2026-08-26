Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

UP Weather Today: यूपी में आज भी बारिश का दौर, पूर्वांचल में तेज बौछार के आसार; लखनऊ में छाए रहेंगे बादल

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 26 Aug 2026 07:27 AM (IST)

उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है, बुधवार को पूर्वी यूपी में बारिश और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी यूपी में कम बारिश होगी, जबकि लखनऊ में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश हो सकती है।

गोरखपुर में बारिश की संभावना बनी हुई है। जागरण

गोरखपुर में बारिश की संभावना बनी हुई है। जागरण

HighLights

  1. पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय, भारी बारिश की संभावना।

  2. पश्चिमी यूपी में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहेंगी।

  3. लखनऊ में बादल छाए रहेंगे, रुक-रुक कर बारिश के आसार।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather Update: प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। वहीं पश्चिमी यूपी में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रह सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल में कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी संभव है।

राजधानी लखनऊ में बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश और गरज-चमक की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान में दिन के दौरान कई दौर में बारिश के संकेत हैं। शहर में मंगलवार को भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।

पूर्वांचल में ज्यादा सक्रिय रहेगा मानसून
मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां अधिक सक्रिय रह सकती हैं। गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और सोनभद्र समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मंगलवार को भी आजमगढ़, वाराणसी और सोनभद्र में अच्छी बारिश दर्ज की गई।

पश्चिमी यूपी में बारिश कम होने के आसार
प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां पूर्वी यूपी की तुलना में कम रहने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक यूपी में मानसूनी गतिविधियां बने रहने के संकेत दिए हैं।

यह भी पढ़ें- लखनऊ छावनी के पांच बाजारों की बदली पहचान, ब्रिटिशकालीन नाम हटाकर एकता, ऊदा देवी और मंगल पांडेय के नाम पर रखे

लखनऊ में मंगलवार को अधिकतम तापमान करीब 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम था। शहर में आर्द्रता 80 से 94 प्रतिशत के बीच रही। बुधवार को भी बादल और बारिश के कारण तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है।

पूर्वांचल में बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा का खतरा, जबकि लखनऊ समेत मध्य यूपी में बादल और बारिश के दौर से उमस में राहत मिलने की उम्मीद है।