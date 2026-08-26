UP Weather Today: यूपी में आज भी बारिश का दौर, पूर्वांचल में तेज बौछार के आसार; लखनऊ में छाए रहेंगे बादल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather Update: प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। वहीं पश्चिमी यूपी में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रह सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल में कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी संभव है।

राजधानी लखनऊ में बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश और गरज-चमक की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान में दिन के दौरान कई दौर में बारिश के संकेत हैं। शहर में मंगलवार को भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।

पूर्वांचल में ज्यादा सक्रिय रहेगा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां अधिक सक्रिय रह सकती हैं। गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और सोनभद्र समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। मंगलवार को भी आजमगढ़, वाराणसी और सोनभद्र में अच्छी बारिश दर्ज की गई।

पश्चिमी यूपी में बारिश कम होने के आसार

प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां पूर्वी यूपी की तुलना में कम रहने की संभावना है। हालांकि कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक यूपी में मानसूनी गतिविधियां बने रहने के संकेत दिए हैं।