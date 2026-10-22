उत्तर प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, लखनऊ और पूर्वी यूपी में गिरा तापमान; सुबह-शाम बढ़ी ठंडक

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद अब मौसम (UP Weather Update Today) का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। राज्य के प्रमुख शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सुबह और देर रात हल्की ठंडक और धुंध महसूस की जाने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मौसम केंद्र लखनऊ की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से 26 डिग्री के बीच बना हुआ है।

मौसम विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न शहरों में स्थिति इस प्रकार दर्ज की गई। बरेली में सबसे कम 18 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, गुरुवार को मुख्यत: आसमान साफ रहने की संभावना है। वहीं बहराइच में 18.4 डिग्री तापमान के साथ हवा में नमी 88 प्रतिशत दर्ज की गई। प्रयागराज में तापमान 19 डिग्री और आद्रता 90 प्रतिशत दर्ज की गई।