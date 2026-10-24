उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा कल का मौसम? कई जिलों में फिर बदलेगा मिजाज, IMD ने जारी की बारिश की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में सुबह-शाम के समय लोगों को ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी हिस्से में महीने के अंत तक बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही, पश्चिमी हिस्से में छिटपुट बारिश हो सकती है।

प्रदेश में हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके बाद ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का भी अनुमान है।

यूपी में कैसा रहेगा मौसम यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश: मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी यूपी में 28 अक्टूबर से बारिश की शुरु होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश देखी जा सकती है। इसके बाद, 29 और 30 अक्टूबर के दौरान मौसम का असर और तेज होने का अनुमान है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने और ठंड बढ़ने की संभावना है।