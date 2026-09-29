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30 September Ka Mausam: उत्तर प्रदेश में थमेगा बारिश का दौर, तापमान में होगी बढ़ोतरी; IMD ने जारी किया अपडेट

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Published: Tue, 29 Sep 2026 03:03 PM (IST)

यूपी में 29-30 सितंबर को हल्की बारिश की संभावना है, जबकि 1 अक्टूबर से पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी।

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

यह तस्वीर AI जेनेरेटेड है

HighLights

  1. दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से लौट रहा है।

  2. पूर्वी यूपी में 29-30 सितंबर को हल्की बारिश संभव है।

  3. अक्टूबर के पहले हफ्ते से मौसम शुष्क और गर्म रहेगा।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज जारी ताजा अपडेट के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के कई हिस्सों से वापस लौट रहा है। मानसून की वापसी की रेखा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ क्षेत्रों से होकर गुजर रही है।

मौसम विभाग के अनुसार, निचले क्षोभमंडल के स्तर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक ऊपरी हवा का साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है। इस मौसमी प्रणाली के प्रभाव से राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है।

पूर्वी यूपी में हल्की बारिश की संभावना

29 और 30 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मीरजापुर, सोनभद्र और आजमगढ़ समेत कुछ जिलों में हल्की या छिटपुट बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके बाद 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के दौरान मौसम के मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।

पश्चिमी यूपी में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

कब होगी मानसून की विदाई

देश में मानसून की विदाई अब शुरू हो चुकी है। मानसून के पीछे हटने के कारण आने वाले दिनों में राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलाव देखा जा सकता है।

अक्टूबर के पहले हफ्ते में मानसून के पूरी तरह खत्म होने के आसार हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम के शुष्क रहने के दौरान वे अपनी फसलों की देखभाल और कटाई का कार्य योजनाबद्ध तरीके से करें।

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