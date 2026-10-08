आंधी संग बारिश से पूर्वांचल बेहाल, लखनऊ में सड़क तक पहुंचा गोमती का पानी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली। पूर्वांचल के कई जिलों में तेज हवा, गरज-चमक और मूसलधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं, लखनऊ में बढ़ते गोमती नदी के जलस्तर का पानी इकाना स्टेडियम के सामने पलासियो माल की सड़क तक पहुंच गया है। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे गोमती नदी के जलस्तर से अब प्रमुख सड़कें भी नहीं बच पाई है।

बुधवार को पलासियो माल परिसर तक पानी पहुंच गया है। दरअसल इकाना स्टेडियम के पास मिट्टी का बांध बनाकर पानी को रोका गया था, लेकिन कटान होने पानी सड़क पर आने लगा। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने स्टेडियम के बगल में बने नाले से पानी का रिसाव रोका गया, अब भरा पानी पंप के माध्यम से निकाला जाएगा।

वाराणसी में शाम करीब साढ़े छह बजे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चली। एक घंटे में 44.5 मिलीमीटर बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ और डालियां टूटकर गिर गईं, जबकि तार टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। खेतों में धान की फसल भी गिर गई।