आंधी संग बारिश से पूर्वांचल बेहाल, लखनऊ में सड़क तक पहुंचा गोमती का पानी
प्रदेश के कई हिस्सों में अचानक मौसम ने करवट ली, पूर्वांचल में तेज हवा और मूसलधार बारिश से जनजीवन प्रभावित ...और पढ़ें
HighLights
पूर्वांचल में तेज हवा, गरज-चमक और मूसलधार बारिश हुई।
लखनऊ में गोमती का पानी पलासियो मॉल सड़क तक पहुंचा।
महराजगंज में आंधी-पानी से एक महिला की दुखद मौत।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली। पूर्वांचल के कई जिलों में तेज हवा, गरज-चमक और मूसलधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं, लखनऊ में बढ़ते गोमती नदी के जलस्तर का पानी इकाना स्टेडियम के सामने पलासियो माल की सड़क तक पहुंच गया है। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे गोमती नदी के जलस्तर से अब प्रमुख सड़कें भी नहीं बच पाई है।
बुधवार को पलासियो माल परिसर तक पानी पहुंच गया है। दरअसल इकाना स्टेडियम के पास मिट्टी का बांध बनाकर पानी को रोका गया था, लेकिन कटान होने पानी सड़क पर आने लगा। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने स्टेडियम के बगल में बने नाले से पानी का रिसाव रोका गया, अब भरा पानी पंप के माध्यम से निकाला जाएगा।
वाराणसी में शाम करीब साढ़े छह बजे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चली। एक घंटे में 44.5 मिलीमीटर बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ और डालियां टूटकर गिर गईं, जबकि तार टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। खेतों में धान की फसल भी गिर गई।
मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज हवा के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर ओले पड़ सकते हैं। वहीं, महराजगंज के परतावल में आंधी-पानी के दौरान रेस्तरां का बोर्ड बाइक सवार 60 वर्षीय सुभावती देवी पर गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने पर उन्हें सीएचसी ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
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