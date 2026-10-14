यूपी में कैसा रहेगा कल का मौसम? पश्चिमी इलाकों में बारिश और ओले गिरने के आसार, IMD ने जारी किया अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा।

उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के इलाकों में निचले ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर ऊपरी हवा का एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस मौसमी प्रणाली के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं।

पश्चिमी यूपी में कैसा रहेगा मौसम 15 और 16 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और सहारनपुर समेत कुछ जिलों में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, 15 अक्टूबर को कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।

पूर्वी यूपी में ऐसा रहेगा मौसम का हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में 15 और 16 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश होने का अनुमान है। हालांकि अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। लेकिन रात के तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है।