18 September Ka Mausam: पूर्वी यूपी में हल्की बारिश की संभावना, आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम?

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। वहीं, कई जगहों पर तापमान बढ़ने से लोग गर्मी से परेशान हैं। इसके साथ ही, आने वाले दिनों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। वहीं, अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना नहीं है। जबकि कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदेश में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। यूपी में बारिश को लेकर पूर्वानुमान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश को लेकर मौसम विभाग के तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है। कई जगहों पर मौसम शुष्क रहने की भी बात रही गई है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश: मौसम विभाग ने 17 से 19 सितंबर के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा की संभावना जताई है। इसके अलावा, 20 सितंबर से 23 सितंबर के बीच मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है।