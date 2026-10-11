यूपी में कैसा रहेगा कल का मौसम? पश्चिमी इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी किया अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, आगामी सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। मौसम प्रणाली में हो रहे बदलावों के कारण राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग-अलग देखने को मिलेगा।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 2026 तक अलग-अलग स्थानों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 11 अक्टूबर को राज्य के पश्चिमी जिलों में गरज-चमक और बिजली कड़कने का भी अनुमान जताया गया है। हालांकि, 17 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने के आसार हैं।