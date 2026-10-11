यूपी में 6% ब्याज पर मिलेगा 6 लाख तक का कृषि लोन, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के सोमवार से शुरू होंगे आवेदन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत प्रदेश के लघु और सीमांत किसान सोमवार से छह प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि संबंधी दीर्घकालीन ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) मुख्यालय में पूजापाठ के बाद योजना के तहत ऋण वितरण की शुरुआत होगी।

इसी दिन कृषि ऋण पर सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान के लिए बैंक को 38 करोड़ रुपये देने का आदेश भी जारी किया जाएगा। किसान एलडीबी की 323 शाखाओं के माध्यम से योजना का लाभ ले सकेंगे।



विधान सभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लघु व सीमांत किसानों को कृषि व संबद्ध कार्यों के लिए सस्ते दर पर ऋण देने की यह योजना शुरू की थी। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 सितंबर को किया था। योजना के तहत एलडीबी के माध्यम से किसानों को 11 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलने वाला कृषि ऋण अब महज छह प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को दिया जाएगा।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर के अनुसार, बैंक सोमवार से किसानों को योजना का लाभ देना शुरू करेगा। किसान बैंक की 323 शाखाओं के अलावा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि पोर्टल https://mksyldb.in/ पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

राठौर ने बताया कि योजना के तहत किसानों को लाभ देने के लिए बैंक को 38 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश सोमवार को दिया जाएगा। योजना की जानकारी अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला आयोजित कर बैंक शाखाओं के शाखा अध्यक्ष (डेलीगेट) को इसके प्रावधानों से अवगत कराया गया है।