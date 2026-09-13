14 September Ka Mausam: यूपी में थमने वाला है बारिश का दौर? देखें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा आज जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अगले कुछ दिनों में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर सक्रिय है, जिसका प्रभाव उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों पर पड़ रहा है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम 13 और 14 सितंबर को केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 15 से 17 सितंबर के दौरान राज्य के पूर्वी इलाकों में बारिश का दायरा बढ़ेगा और कई स्थानों पर छितराया हुआ मौसम देखने को मिल सकता है। 18 और 19 सितंबर को फिर से केवल एक-दो स्थानों पर बारिश के आसार जताए गए हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसा होगा मौसम का हाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 और 14 सितंबर को हल्की बारिश की संभावना है। 15 और 16 सितंबर को यहां छितराई हुई बारिश होने का अनुमान है। हालांकि, 17 सितंबर से मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है।