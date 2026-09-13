यूपी में अब दो किस्तों में मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, लाभार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए नई किस्त प्रणाली लागू की गई है। अब 3000 रुपये की त्रैमासिक पेंशन ...और पढ़ें
HighLights
वृद्धावस्था पेंशन अब दो किस्तों में सीधे खाते में।
80 वर्ष से अधिक आयु वालों को समान केंद्र-राज्य योगदान।
आवेदन हेतु आय सीमा व आवश्यक दस्तावेज निर्धारित।
संवाद सूत्र, बाराबंकी। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए नई किस्त प्रणाली लागू कर दी गई है। अब तीन माह की 3000 रुपये की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दो बराबर किस्तों में भेजी जाएगी। 1.19 लाख वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं और इनके खातों में पेंशन की राशि आनी शुरू हो गई है।
नई व्यवस्था में 80 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों को मिलने वाली 3000 रुपये की त्रैमासिक पेंशन में राज्य और केंद्र सरकार का योगदान बराबर रहेगा। दोनों की ओर से 1500-1500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं, 80 वर्ष से कम उम्र के लाभार्थियों की पेंशन में राज्य सरकार का योगदान 2400 रुपये और केंद्र सरकार का अंश 600 रुपये होगा।
यह पात्रता, करें आवेदन
जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 और शहरी क्षेत्र में 56 हजार 460 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए। परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, शैक्षिक योग्यता यदि हो, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (एसएसपीवाई.यूपी.जीओवी.इन) पर आवेदन किया जाता है। कोई व्यक्ति जिसकी 60 वर्ष की उम्र पूरी हो चुकी है, वह आवेदन कर सकता है।
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नई किस्त प्रणाली के मुख्य बिंदु
- तीन माह की कुल पेंशन : 3,000 रुपये
- भुगतान : दो किस्तों में
- प्रत्येक किस्त : 1500 रुपये
- प्रत्येक किस्त 1.5 माह यानी 45 दिन में जारी होगी
- भुगतान : डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में
- भुगतान की स्थिति : एसएमएस और पोर्टल पर उपलब्ध
- पात्रता के लिए : आयु प्रमाण और आधार से लिंक बैंक खाता जरूरी
- 80 साल से अधिक उम्र के लाभार्थी
- राज्य सरकार : 1500 रुपये
- केंद्र सरकार : 1500 रुपये
- 80 साल से कम उम्र के लाभार्थी
- राज्य सरकार : 2400 रुपये
- केंद्र सरकार : 600 रुपये