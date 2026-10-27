UP Weather Today: प्रदेश में दिखेगा चक्रवाती तूफान का असर, वाराणसी समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में अब धीरे-धीरे हल्की ठंडक का अहसास होने लगा है। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। ऐसे में सुबह हल्की धुंध के साथ हल्की ठंड शुरू हो गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिलेगी, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सैल्सियस रहा जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक है।

वहीं, न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। हालांकि, बंगाल की खड़ी में 26 अक्टूबर की सुबह तक हल्के तूफान में परिवर्तित होने की पूरी संभावना है।