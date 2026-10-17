UP Weather Today: प्रदेश में थमा बारिश का सिलसिला, अगले 6 दिनों तक साफ रहेगा आसमान; बढ़ेगा तापमान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेशभर में शुक्रवार को मौसम के मिजाज में काफी बदलाव देखने को मिला। उत्तर भारत में आए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसका सबसे अधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर रहा, जहां तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को बागपत जिले के खेकड़ा में सर्वाधिक 58 मिमि बारिश दर्ज की गई। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) के कुछ इलाकों में भी हल्की फुहारें पड़ीं, लेकिन आज यानी शनिवार से गुरुवार तक मौसम के पूरी तरह साफ होने और धूप खिलने की संभावना है।

पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के साथ धूप खिल सकती है। पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के साथ धूप खिल सकती है। साथ ही, धूप खिलने के कारण दिन का अधिकतम तापमान में लगभग 2°C तक की बढ़ोत्तरी दर्ज की जा सकती है।

वहीं, रात में आसमान साफ होने और पछुआ हवाओं के असर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3°C की गिरावट आने की संभावना है, जिससे रातों में ठंडक का अहसास बढ़ेगा। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.2°C और न्यूनतम तापमान 22.0°C दर्ज किया गया।