यूपी के 556 मदरसा हॉस्टलों में चल रही सुरक्षा मानकों की अनदेखी, NHRC ने लिया कड़ा एक्शन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकार से अनुदान पाने वाले राज्य के 556 मदरसों के छात्रावासों में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होने की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जवाब मांगा है।

आयोग ने आठ नवंबर तक जांच रिपोर्ट और की गई कार्रवाई का ब्योरा देने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय तक जवाब नहीं मिलने पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

बाराबंकी निवासी तलहा अंसारी ने एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई थी कि सरकार से अनुदान पाने वाले 556 मदरसों में से अधिकतर के प्रबंधकों ने छात्रावास संचालन के लिए जरूरी सरकारी अनुमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं लिए हैं। शिकायत में छात्रावासों में अग्नि सुरक्षा के उपकरणों और संसाधनों की कमी का आरोप भी लगाया गया था।