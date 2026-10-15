यूपी में कैसा रहेगा मौसम? कई जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज फिर बदल रहा है। वहीं, कई हिस्सों में धूप निकल रही है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर को मानसून पूरे देश से विदा होने का अपडेट दिया है। इसके अलावा, कई इलाकों में मौसम में बदलाव से छिटपुट बारिश हो सकती है।

पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना है। वहीं, पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि भी हो सकती है और पूर्वी हिस्से में मौसम शुष्क रहेगा। यूपी में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के अनुसार, 16 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही, 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं, ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। 17 से 21 अक्तूबर के दौरान पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा।