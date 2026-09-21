22 September Ka Mausam: यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मौसम में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। विभाग ने राज्य के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के लिए बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में मध्य क्षोभमंडल स्तर में दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक 'अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। इसके साथ ही, अगले 2-3 दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम पूर्वी यूपी में वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर समेत कई जिलों में 22, 23 और 24 सितंबर को छिटपुट बारिश और 25 से 26 सितंबर के दौरान अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। 25 से 27 सितंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल सहारनपुर, बिजनौर और मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में 24 से 27 सितंबर के बीच हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। वहीं, 26 और 27 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।