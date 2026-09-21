यूपी होमगार्ड में 7600 पदों पर भर्ती की तैयारी, योगी सरकार ने दी हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। होमगार्ड स्वयंसेवकों के 41,424 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7600 अन्य पदों पर भी भर्ती की तैयारी की जा रही है।

यह पद लिपिक संवर्ग, ब्लॉक ऑर्गनाइजर, प्लाटून कमांडर के पदों से संबंधित है। सरकार ने इस संदर्भ में होमगार्ड संगठन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में होमगार्ड स्वयंसेवकों के कुल 1,18,348 पद हैं। इनमें से केवल 69,324 पद ही भरें हैं। 41,424 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 12 जिलों में हो रहा है। विधान सभा चुनाव सहित महत्वपूर्ण आयोजनों में भी होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई जाती है।