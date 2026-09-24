यूपी में कैसा रहेगा मौसम? कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं, कई स्थानों पर अभी भी लोग उमस का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट जारी है। इसके अलावा, प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार, 24 से 27 सितंबर के दौरान पूरे यूपी में सतह पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को जलभराव और जर्जर भावनों के पास न जाने की सलाह दी गई है। वहीं, बीते 24 घंटे में प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश दर्ज की गई।

यूपी में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही, कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश: प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 24 से 26 सितंबर के बीच गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट है। वहीं, 4 और 27 सितंबर के बीच कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और 25 और 26 सितंबर को भी बारिश की संभावना है।