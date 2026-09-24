UP Weather Update: जाते-जाते जमकर भिगोएगा मानसून, गोरखपुर समेत पूरे पूर्वी यूपी में अलर्ट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मानसून की विदाई का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन जाते-जाते बादल जमकर भिगो सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र ओडिशा और बिहार होते हुए उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। इसके प्रभाव के कारण 24 सितंबर से गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा होने की संभावना बढ़ी है। मौसम विज्ञानी ने बताया कि अगले दो से तीन दिनों तक मौसम का प्रभाव नजर आएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई की तिथि छह अक्टूबर निर्धारित है, जबकि देश में 15 अक्टूबर है।

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब तक मानसून जिले में मेहरबान नहीं रहा है। जून से 22 सितंबर तक गोरखपुर में 704.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में औसत वर्षा 1144 मिलीमीटर है। अभी तक सामान्य से 439.5 मिलीमीटर कम पानी बरसा है। आंकड़ों अनुसार जून में 126.9 मिलीमीटर, जुलाई में 355.7 मिलीमीटर, अगस्त में 108.2 मिलीमीटर और सितंबर में 22 तारीख तक 114.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जुलाई सबसे अधिक वर्षा और अगस्त में बादलों की सक्रियता सबसे कमजोर रही है।