यूपी विधान सभा चुनाव: वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का शेड्यूल जारी, युवा इस डेट तक बनवा सकेंगे मतदाता कार्ड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव की तैयारियों के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्यक्रम निर्धारित किया है। जिसमें एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, मतदेय स्थलों का पुनर्गठन दो नवंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद एकीकृत मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट (आलेख्य) का प्रकाशन 12 नवंबर को होगा। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक का समय तय किया गया है।