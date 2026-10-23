विधान परिषद चुनाव: सॉफ्टवेयर की गलती से वोटर लिस्ट के नामों में हुई गड़बड़ी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान से पहले मतदाता सूची पर उठ रहे सवालों के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने माना कि मतदाता सूची में 158 (कुल मतदाताओं का 0.01 प्रतिशत) मतदाताओं के नाम या फिर उनके संबंधियों के नाम गलत दर्ज हुए हैं। साफ्टवेयर के जरिये अंग्रेजी में टाइप किए गए नामों को त्रुटि की वजह से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया।

उदाहरण के लिए मतदाता का नाम रामहित यादव है तो उसको अंग्रेजी में टाइप करते समय त्रुटिवश राम हिट यादव कर दिया गया और साफ्टवेयर ने इसे हिंदी में ‘राम ने यादव को मारा’ अनुवाद कर दिया। रिणवा ने बताया कि पहली बार स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची तैयार करने की आनलाइन प्रक्रिया के तहत पिछले वर्ष एक नवंबर की अर्हता तिथि के आधार पर 3,43,355 आवेदकों ने आनलाइन पंजीकरण कराया था। छह जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई।