हेमंत श्रीवास्तव, लखनऊ। प्रदेश को विकसित बनाने और वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डॉलर का आकार देने की कोशिश के तहत अगले दो दशक में ग्रामीण व शहरी भू-भाग में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। अभी प्रदेश के 75.46 प्रतिशत भू-भाग में विस्तारित ग्रामीण क्षेत्र का दायरा तब सिमटकर 40 प्रतिशत पर आने का अनुमान है, जबकि शहरी क्षेत्र 24.54 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत होने की संभावना है।

‘विकसितयूपी@2047’ विजन डॉक्यूमेंट के तहत आगामी 20 वर्षों में विश्व के शीर्ष 100 शहरों में प्रदेश के तीन शहरों को शामिल कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। विजन डाक्यूमेंट के मुताबिक उप्र को विकसित बनाने के लिए शहरों के विस्तार के साथ क्षेत्र आधारित आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

बुनियादी ढांचे, आवास, परिवहन और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान रहेगा। वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज सहित छह क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र विकसित किए जाएंगे। क्षेत्रीय नियोजन के जरिये विनिर्माण, लाजिस्टिक्स, पर्यटन, कृषि तकनीकी और वेलनेस क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा। मेट्रो, रैपिड रेल और इलेक्ट्रिक बसों का होगा विस्तार लखनऊ को केंद्र में रखकर विकसित हो रहे राज्य राजधानी क्षेत्र को मॉडल महानगरीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी शहरी क्षेत्रों में जीआइएस सक्षम मास्टर प्लान लागू होंगे। इनके माध्यम से मिश्रित भूमि उपयोग, सार्वजनिक परिवहन केंद्रित विकास, डिजिटल एकीकरण और जलवायु अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा।

विकसित भूखंडों का बैंक बनाया जाएगा और बुनियादी ढांचे तथा किफायती आवास के लिए जमीन आरक्षित होगी। उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सुविधाओं और हरित क्षेत्रों से युक्त नई टाउनशिप भी विकसित की जाएंगी। शहरों में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के साथ विरासत आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। जाम और प्रदूषण कम करने के लिए एकीकृत परिवहन नेटवर्क बनाया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में बढ़ाए जाएंगे किफायती आवास कम कार्बन उत्सर्जन वाले और आर्थिक रूप से एकीकृत शहरी विकास को बढ़ावा देने के तहत मेट्रो, रैपिड रेल, इलेक्ट्रिक बसों और ईवी कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। यातायात प्रबंधन में एआई, रियल टाइम ट्रैकिंग और जलवायु अनुकूल परिवहन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।