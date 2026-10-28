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घर जाने की राह होगी आसान, यूपी में दीपावली से छठ तक चलेंगी 3000 अतिरिक्त बसें 

By Dharmesh Awasthi Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Wed, 28 Oct 2026 07:06 PM (IST)

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम दीपावली से छठ पर्व तक यात्रियों की सुविधा के लिए 3000 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। ...और पढ़ें

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

HighLights

  1. दीपावली से छठ तक 3000 अतिरिक्त बसें चलेंगी।

  2. यात्रियों की सुविधा हेतु विशेष प्रबंध व सहायता केंद्र।

  3. ड्राइवरों-कंडक्टरों को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन भत्ता।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली से छठ पर्व के बाद तक परिवहन निगम प्रदेशभर में 3000 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। इनमें डिपोवार रिजर्व बसों के साथ ही बसों के फेरे बढ़ाकर यात्रियों का आवागमन सुगम किया जाएगा। बसों का आवागमन धनतेरस छह नवंबर से एक दिन पहले शुरू होकर छठ पर्व के बाद तक चलेगा। दूसरे राज्यों से आने वालों को घर पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की बसें मुख्य मार्गों के साथ ही जिले के सामान्य रूटों पर भी चलेंगी। परिवहन निगम इसका ब्योरा तैयार कर रहा है, आदेश जल्द जारी होगा।

लखनऊ से सबसे अधिक बसों का संचालन लखनऊ-दिल्ली, लखनऊ-गोरखपुर, दिल्ली, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर व प्रयागराज जैसे मार्गों के लिए होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में इस समय 14110 बसें हैं। सभी 20 क्षेत्र पूरी क्षमता के साथ महापर्व पर बसों का संचालन करेंगे। त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों की साफ-सफाई के साथ ही पानी, बैठने आदि का प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बस स्टेशनों पर सहायता केंद्र भी खोले जाएंगे साथ ही रवाना होने वाली बसों की डिजिटल समय सारिणी लगाई गई है।

यह भी निर्देश होगा कि जिस मार्ग पर यात्री मिले वहां के लिए बसें अनिवार्य रूप से भेजी जाएं। सभी क्षेत्रों को जरूरत के हिसाब से यात्रियों की मांग के अनुरूप भेजना होगा। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक संचालन अनिल कुमार ने बताया, दीपावली से छठ तक बसें चलाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार हो रहे हैं, इस दौरान बसों के ड्राइवर व कंडक्टरों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता का लाभ मिलेगा।

परिवहन कर्मचारियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता
यात्रियों को दिनरात सेवा देने के लिए परिवहन निगम अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देगा। कर्मचारी कई दिन तक लगातार सेवाएं देते हैँ, उन्हें अवकाश नहीं मिलता इसलिए उन्हें प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। इससे ड्राइवर व कंडक्टर खुशी से बसों का संचालन करेंगे।

निगम की बसों का क्षेत्रवार बेड़ा

क्षेत्र का नाम बसों की संख्या
नोएडा 474
इटावा 530
हरदोई 998
प्रयागराज 676
बरेली 716
लखनऊ 958
मुरादाबाद 923
गोरखपुर 1042
चित्रकूट 483
आगरा 785
गाजियाबाद 1020
सहारनपुर 774
झांसी 247
अयोध्या 464
कानपुर 763
अलीगढ़ 728
आजमगढ़ 564
देवीपाटन 427
मेरठ 899
वाराणसी 639
कुल 14110

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