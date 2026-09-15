दशहरे से बदलेगी UP की तस्वीर: विधान सभा चुनाव से पहले प्रदेश में ये बड़े प्रोजेक्ट पूरे करेगा टूरिज्म विभाग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। साल 2027 के विधान सभा चुनाव से पहले सरकार पर्यटन परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण की तैयारी कर रही है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पहले से संचालित परियोजनाओं को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं के लंबित एस्टीमेट का एक दिन में निस्तारण कराया जाए और शिलान्यास की प्रक्रिया दशहरा तक शुरू करा दी जाए। उन्होंने क्रियान्वयन में देरी पर अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।