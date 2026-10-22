TGT भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव: अब शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य, अभ्यर्थियों के लिए आया जरूरी अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (टीजीटी) के पदों पर होने वाली आगामी भर्ती में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि इसमें अभ्यर्थियों के लिए अगले वर्ष 30 जून तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने का वैध प्रमाणपत्र हासिल करने की छूट होगी।

यह आदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) यानी टीजीटी पदों की आगामी भर्ती से संबंधित है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को आगामी टीईटी भी जल्द कराने के लिए कहा गया है।

इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को निर्देश जारी किए हैं। इसमें आयोग से कहा है कि टीजीटी की आगामी भर्ती के विज्ञापन में स्पष्ट किया जाए कि अभ्यर्थी के पास 30 जून 2027 तक संबंधित पद के लिए निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का वैध प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।