राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वाराणसी में नकली दवा की खेप मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की संयुक्त टीम ने हिमाचल के नालागढ़ तहसील स्थित राजपुरा, खेड़ा बाईपास पर अवैध दवा निर्माण इकाई में छानबीन की, जहां नामी कंपनियों की ब्रांडेड दवाओं की नकल तैयार की जा रही थी। मौके से दवाओं के निर्माण, पैकिंग और छपाई मे इस्तेमाल होने वाली मशीनें व उपकरण बरामद किए गए हैं। जहां विधिक कार्रवाई की जा रही है।

एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि इकाई मे प्रतिजैविक, तंत्रिका तंत्र संबंधी और गैस की समस्या मे इस्तेमाल होने वाली महंगी व अधिक मांग वाली दवाओं की नकल तैयार की जा रही थी। इनमें पैन-डी कैप्सूल, प्रेसिज-300 कैप्सूल (प्रेगाबालिन), सी-एजेड (सेफिक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन), ए-सिपेक्स-625 (एमोक्सिसिलिन और पोटैशियम क्लैवुलनेट) तथा न्यूरो-300 (प्रेगाबालिन) शामिल हैं। जीरोडोल एसपी, मांटिना एल, रेबिसेक एलएस, क्लैवेम 625, शेलकाल 500 और टैक्सिम ओ 200 समेत अन्य दवाओं से जुड़ी सामग्री भी मिली है। इनकी गुणवत्ता और प्रामाणिकता की जांच की जा रही है।