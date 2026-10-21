एसटीएफ की गिरफ्त में श्रद्धा दुबे का ब्वॉयफ्रेंड आमिर, बहराइच से नेपाल बॉर्डर तक पहुंचाया

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : राजधानी के युवा कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश की मंगलवार को नागपुर से गिरफ्तारी के बाद उसके मददगार भी अब पकड़ में आने लगे हैं। एक केस में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के आते ही परिणाम सामने आने लगे हैं।

श्रद्धा दुबे, उसकी बहन और ड्राइवर दानिश के बाद उसका ब्वॉयफ्रेंड आमिर भी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया है। शिवा को लेकर श्रद्धा दुबे के वायरल कई आडियो में जिस आमिर का नाम आ रहा है, उसने ही श्रद्धा दुबे को बहराइच में नेपाल के बॉर्डर रुपईडीहा तक छोड़ा था। इसके साथ ही आमिर ही श्रद्धा दुबे को गाड़ियां और चालक उपलब्ध कराता था।

लखनऊ पुलिस और एसटीएफ ने व्यवसायी शिवा शर्मा की मौत के मामले में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे के ब्वॉयफ्रेंड मोहम्मद आमिर शेख को गिरफ्तार कर लिया है। आमिर पर श्रद्धा को नौ अक्टूबर 2026 की घटना के बाद नेपाल बॉर्डर तक भगाने और फर्जी आईडी पर सिम कार्ड उपलब्ध कराने का आरोप है। श्रद्धा दुबे के ब्वॉयफ्रेंड आमिर को पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने श्रद्धा को नेपाल बॉर्डर तक पहुंचाने और उसके लिए फर्जी आईडी से सिम कार्ड लेने में मदद की थी।

वारदात के बाद श्रद्धा अपनी बहन रश्मि दुबे और ब्वॉयफ्रेंड आमिर के साथ नेपाल भाग गई थी। पुलिस और एसटीएफ लगातार इनके मददगारों और नेटवर्क की जांच कर रही है। आमिर भी श्रद्धा के साथ नेपाल भागा था। शिवा की मौत के समय भी आमिर मौके पर ही मौजूद था। उसने श्रद्धा को नेपाल भगाने में मदद की थी। आमिर ने श्रद्धा के लिए फर्जी ID से नेपाल का सिम कार्ड लिया था और सिम के जरिए श्रद्धा को फरार होने में मदद कराई।

अब STF आमिर से श्रद्धा के अन्य मददगारों को लेकर पूछताछ कर रही है। जिससे श्रद्धा के नेपाल कनेक्शन से जुड़े कई राज खुलने की उम्मीद है। मॉडल श्रद्धा दुबे की मदद करने वाले उसके पुराने दोस्त/ब्वॉयफ्रेंड आमिर को एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आमिर ने ही अपनी स्विफ्ट कार से श्रद्धा और उसकी बहन को बहराइच के रूपईडीहा (भारत-नेपाल बॉर्डर) तक पहुंचाया था। इसके अलावा आमिर पर यह भी आरोप है कि उसने फर्जी आईडी का इस्तेमाल करके नेपाल का सिम कार्ड लिया और उसे श्रद्धा को दिया था।