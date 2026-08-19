विदेश में नौकरी के लिए कौशल विकास मिशन का बड़ा कदम, यूपी के युवाओं को मिलेगी डिमांड के अनुसार ट्रेनिंग
कौशल विकास मिशन ने युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए इंटरनेशनल एंप्लायमेंट सेल का गठन किया है। यह सेल विदेशों में नौकरियों की जानकारी जुटाएगा, युवाओं को प्रशिक्षित करेगा।
HighLights
कौशल विकास मिशन ने इंटरनेशनल एंप्लायमेंट सेल का गठन किया।
युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने हेतु प्रशिक्षण मिलेगा।
सेल हर 15 दिन में रोजगार मिशन से मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कौशल विकास मिशन ने युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए इंटरनेशनल एंप्लायमेंट सेल गठित कर दिया है। यह सेल विदेशों में उपलब्ध नौकरियों की जानकारी जुटाएगा और वहां की कंपनियों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण दिलाएगा। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं को पारदर्शी तरीके से विदेश में रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेगा।
सेल विदेश मंत्रालय में पंजीकृत रिक्रूटिंग एजेंटों, सेवायोजन निदेशालय के मिशन रोजगार और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा। विदेश की कंपनियों से कर्मचारियों की मांग लेकर उसके अनुसार प्रशिक्षित युवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सहायक निदेशक डा. एमके सिंह को सेल का अध्यक्ष और सहायक प्रबंधक विजय नामदेव को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
हर 15 दिन में होगी रोजगार सेल के साथ बैठक
सेल हर 15 दिन में मिशन रोजगार सेल के साथ बैठक करेगा। इसमें अलग-अलग देशों और क्षेत्रों में रोजगार की नई मांग की जानकारी ली जाएगी। इसके आधार पर योग्य युवाओं का डाटाबेस तैयार कर संबंधित एजेंसियों को दिया जाएगा। भविष्य में आने वाली नौकरियों का भी पहले से आकलन किया जाएगा और इसकी जानकारी सेल को दी जाएगी, ताकि जरूरत के अनुसार नए प्रशिक्षण शुरू किए जा सकें।
इन्वेस्ट यूपी की मदद से विदेशों में कुशल श्रमिकों की मांग का अध्ययन भी होगा। मिशन से प्रशिक्षण ले चुके, लेकिन अभी रोजगार नहीं पाने वाले युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने में प्राथमिकता दी जाएगी।
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व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि इस व्यवस्था से प्रशिक्षित युवाओं को वैश्विक रोजगार बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि 35 प्रमुख सेक्टरों में 1,300 से अधिक जाब रोल के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।