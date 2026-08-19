विदेश में नौकरी के लिए कौशल विकास मिशन का बड़ा कदम, यूपी के युवाओं को मिलेगी डिमांड के अनुसार ट्रेनिंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कौशल विकास मिशन ने युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए इंटरनेशनल एंप्लायमेंट सेल गठित कर दिया है। यह सेल विदेशों में उपलब्ध नौकरियों की जानकारी जुटाएगा और वहां की कंपनियों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण दिलाएगा। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं को पारदर्शी तरीके से विदेश में रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेगा।

सेल विदेश मंत्रालय में पंजीकृत रिक्रूटिंग एजेंटों, सेवायोजन निदेशालय के मिशन रोजगार और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा। विदेश की कंपनियों से कर्मचारियों की मांग लेकर उसके अनुसार प्रशिक्षित युवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सहायक निदेशक डा. एमके सिंह को सेल का अध्यक्ष और सहायक प्रबंधक विजय नामदेव को नोडल अधिकारी बनाया गया है।