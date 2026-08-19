हरदोई : अब Gen Z से संवाद करेंगे IAS-IPS अधिकारी, नई पीढ़ी को बताएंगे सफलता का मंत्र

जागरण संवाददाता, हरदोई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अब वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर मिलेगा आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारी हर महीने कम से कम एक इंटर कालेज का भ्रमण कर छात्र-छात्राओं का मार्गदर्शन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर और समय प्रबंधन से जुड़े सवालों के व्यावहारिक जवाब उपलब्ध कराना है।

नई व्यवस्था के तहत अधिकारियों को महीने में कम से कम एक बार विद्यालय पहुंचना होगा। यह व्यवस्था सरकारी, सहायता प्राप्त और बड़े निजी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगी। अधिकारियों के विद्यालय भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया जाएगा, जिससे उन्हें प्रशासनिक सेवा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े अपने सवाल पूछने का अवसर मिलेगा।