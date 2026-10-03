यूपी कौशल विकास मिशन के सर्टिफिकेट DigiLocker से होगा लिंक, अब प्रमाणपत्र दिखाकर नहीं ले सकेंगे रोजगार का लाभ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नौकरी के लिए कौशल प्रमाणपत्र लगाने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज अब कागज तक सीमित नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी से जोड़ दिया गया है। इससे भर्ती के समय प्रमाणपत्र में दर्ज प्रशिक्षण और योग्यता का डिजिटल रिकॉर्ड जांचा जा सकेगा।

अब किसी कंपनी या संस्थान के सामने अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता का आनलाइन सत्यापन संभव होगा। इससे प्रमाणपत्र में प्रशिक्षण या योग्यता को लेकर गलत जानकारी देने की कोशिशों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच भी पहले की अपेक्षा आसान हो सकेगी।