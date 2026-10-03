जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। बांसडीह क्षेत्र की एक महिला भाजपा नेता ने पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय मिश्र समेत चार लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने आरोप लगाया कि उसके निजी वीडियो बनाए गए और उन्हें प्रसारित करने की धमकी देकर लंबे समय तक उसका शोषण किया गया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

जिलाध्यक्ष संजय मिश्र ने महिला के आरोपों को खारिज किया है, जबकि महिला ने दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया जिसका आरोप लगाते हुए वीडियो प्रसारित हो रहा है। इस मामले में महिला की तहरीर पर 15 सितंबर को भाजपा जिला महामंत्री आलोक सिंह मोनू, गणेश गुप्त और केवरा निवासी अजीत मिश्र चंदन के खिलाफ निजी वीडियो कथित रूप से प्रसारित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस के अनुसार महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी अनुमति के बिना निजी वीडियो डिजिटल माध्यम से प्रसारित किया गया, जिससे उसकी निजता और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। महिला ने जिलाध्यक्ष संजय मिश्र पर भी मामले में शामिल होने का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि प्रभाव के चलते प्राथमिकी में उनका नाम नहीं आया।

हालांकि, दर्ज मुकदमे में जिलाध्यक्ष का नाम नहीं है और उन्होंने आरोपों से इन्कार किया है। कोतवाल राकेश कुमार सिंह के अनुसार, तहरीर के अनुसार ही मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर में अजीत मिश्र पर निजी वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है। महिला ने पुलिस को बातचीत के आडियो-वीडियो साक्ष्य उपलब्ध कराने की बात कही है।